Balıkesir’de uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Macarlar Mahallesi ile Edremit ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda E.A., K.E., B.C., M.T., Y.E.I., B.B., F.G. ve A.İ. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan K.A.'nın ise bir başka suçtan tutuklu olduğu ifade edildi.
Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 3 ruhsatsız silah, 3 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 85 fişek ve 116 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
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