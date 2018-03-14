Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç durduruldu. Araçta yakalan şüpheli S.D., U.B. ve Y.E’nin üzerinde 100 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Yaşı küçük Y.E. çocuk şubeye teslim edildi. Uyuşturucu satıcıları S.D ve U.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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