HABER

Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç durduruldu. Araçta yakalan şüpheli S.D., U.B. ve Y.E’nin üzerinde 100 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Yaşı küçük Y.E. çocuk şubeye teslim edildi. Uyuşturucu satıcıları S.D ve U.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.