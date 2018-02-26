Balıkesir’deki cinayette ölü sayısı 4’e çıktı

Balıkesir’in Havran ilçesinde, geçen hafta 3 kişinin öldürüldüğü olayda yaralanan Gülşen Çetinkaya, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Havran’ın Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde 20 Şubat’ta zanlı Ali Saral tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu annesi ve 2 kardeşi ölen, kendisi de ağır yaralanan Gülşen Çetinkaya (18), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Gülşen Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade ederek, cenazenin köyünde defnedildiğini bildirdi.
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