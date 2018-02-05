HABER

Balıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 7’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Balıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 7’si çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Savaştepe ilçesi istikametine seyir halinde olan Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, Savaştepe ilçesinin kırsal Mecidiye mahallesi yakınlarında yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yolun alt tarafında bulunan mezarlığa uçtu. Mezarlık duvarına ve ağaçlara çarparak duran minibüsün sürücüsü Hikmet Önül ile birlikte yolcular Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Savaştepe ilçesinin kırsal Sarısüleymanlar mahallesi yakınlarında aynı saatlerde meydana gelen bir diğer kazada ise, Mehmet Gündoğdu (60) idaresindeki 45 V 6351 plakalı otomobil, Balıkesir’den Savaştepe istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücü Mehmet Gündoğdu’nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta bulunan yolcular Ayşe Dudu Gündoğdu (60), Ayşe Vergen (52) ve Leyle Girgin (50) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandıBalıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandıBalıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandıBalıkesir’deki iki ayrı kazada 16 kişi yaralandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...

74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...

Selfie faciası! Durumları ağır

Selfie faciası! Durumları ağır

Hayalet villanın havuzunda dehşet!

Hayalet villanın havuzunda dehşet!

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

O polis için flaş karar!

O polis için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.