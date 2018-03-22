Balkon camından giren hırsız, alyans ile paraları çaldı

Eskişehir’de bir ikametin balkon camından içeri giren hırsız, alyans ile birlikte 250 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sümer Mahallesi Yörükoğlu Sokakta öğlen saatlerinde yaşandı. Nurşen D.’nin (28) kaldığı ikametin arka kısmında bulunan balkon camını zorlayan hırsız, içeri girerek altın alyans ile birlikte 250 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.