Balkon çöktü, baba- oğul yaralandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 2 katlı evin 2'nci katındaki balkon çökünce, burada oturan baba- oğul zemine çakıldı. Yaralanan iki kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mertcan Karaman ve babası Adem Karaman, 2 katlı evin 2'nci katındaki balkonda sohbet ederlerken beton balkon, bir anda gürültüyle çöktü. 2,5 metreden beton parçalarıyla birlikte yere çakılan baba-oğul yaralandı. Mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba-oğul, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşınarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı baba-oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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