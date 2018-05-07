Balkona çıkıp, sevgilisinin dövdüğünü iddia etti (2)

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Erkek arkaşının kendisini dövdüğünü iddia eden Beyza Fatma A. kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olmayan Beyza Fatma A.'nın burnunda kırık olduğu bildirildi. Genç kızın şikayeti üzerine erkek arkadaşı Burak H. yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Bir anlık öfkemin kurbanı oldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

