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Balkona çıkıp, sevgilisinin dövdüğünü iddia etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Erkek arkaşının kendisini dövdüğünü iddia eden Beyza Fatma A.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Erkek arkaşının kendisini dövdüğünü iddia eden Beyza Fatma A. kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olmayan Beyza Fatma A.'nın burnunda kırık olduğu bildirildi. Genç kızın şikayeti üzerine erkek arkadaşı Burak H. yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Bir anlık öfkemin kurbanı oldum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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