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Balkona çıkıp, sevgilisinin dövdüğünü iddia etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

ADANA'da bir evin balkonuna çıkıp bağırarak yardım isteyen Beyza Fatma A.

Balkona çıkıp, sevgilisinin dövdüğünü iddia etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir evin balkonuna çıkıp bağırarak yardım isteyen Beyza Fatma A. (19), erkek arkadaşı tarafından gece boyu dövüldüğünü iddia etti.
Olay, Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden yardım çığlıklarını duyanlar, 155'i arayarak polise bilgi verdi. Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler, yardım çığlıkları atan Beyza Fatma A. ile görüştü. Yüzünde kanamalar bulunan Beyza Fatma A.'nın burnundaki kanamanın devam etmesi üzerine polis, sağlık ekibi çağırdı. Sevgilisi tarafından geceden sabaha kadar dövüldüğünü iddia eden Beyza Fatma A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kadının şikayetçi olduğu sevgilisi aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balkona çıkıp, sevgilisinin dövdüğünü iddia etti

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