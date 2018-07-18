HABER

Balkonda fenalaşan genç, yaşam savaşını kaybetti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürleri; 'Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Balkonda fenalaşan genç, yaşam savaşını kaybetti (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;
'Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
--------------
YENİDEN

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da hava almak için çıktığı evinin balkonunda fenalaşan İhsan Dinçer (22), kaldırıldığı hastanede 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Dinçer, evde yalnız başınayken hava almak için çıktığı balkonda fenalaştı. Çamaşır ipinin üzerine doğru yığılan Dinçer'i fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, Dinçer'i içeriye alıp, kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinçer, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İhsan Dinçer, 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Dinçer, dün Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ağabey Çağlar Dinçer, kardeşinin kalp krizi geçirdiğini ve hastanede gördüğü tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini söylerken, gencin kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Balkonda fenalaşan genç, yaşam savaşını kaybetti (2)- Yeniden

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
Otomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldıOtomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldı
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulduKaza sonrası gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.