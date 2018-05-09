Balkonda Hint keneviri yetiştiriciliğine 2 tutuklama

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinin balkonundaki saksılarda 1920 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Ü.Y.'nin evinin balkonunda Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksılar içerisinde boyları 10 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen 1920 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi Ü.Y. ve olayla ilgisi tespit edilen M.E. gözaltına alındı.
Ev sahibi Ü.Y.'nin ifadede Hint kenevirlerinin kendisine ait olmadığını, arkadaşı M.E.'nin kendisinden habersiz yetiştirdiğini iddia etti. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.Y. ve M.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!
Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama
Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
'Tamam' furyasına o da dahil oldu!
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum