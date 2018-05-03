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Balkonda mahsur kalan kadın ve çocuklarını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 5 katlı binanın en üst katında, hava almak için 2 çocuğuyla birlikte çıktığı evinin balkonda mahsur kalan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda mahsur kalan kadın ve çocuklarını itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 5 katlı binanın en üst katında, hava almak için 2 çocuğuyla birlikte çıktığı evinin balkonda mahsur kalan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. 2 yıldır Karaman'da oturan Atefeh Mohammadi, 2 çocuğuyla birlikte balkona hava almaya çıktı. Kapanan kapının arızalanması üzerine içeri tekrar giremeyen Mohammadi ve çocukları, balkonda mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle balkona çıkıp kapıyı açmasıyla, Atefeh Mohammadi ve çocukları yeniden içeri girebildi.

​FOTOĞRAFLI

Balkonda mahsur kalan kadın ve çocuklarını itfaiye kurtardıBalkonda mahsur kalan kadın ve çocuklarını itfaiye kurtardıBalkonda mahsur kalan kadın ve çocuklarını itfaiye kurtardı

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