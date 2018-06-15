Balkonda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da balkonda mahsur kalan iki yavru kedi, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki üç katlı bir binanın birinci katının balkonunda mahsur kalan kedileri fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Gelen ekipler, sahibinin tatilde olduğu belirtilen dairenin balkonundaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla balkona tırmanan polis ve itfaiye ekibi, kedileri bulunduğu yerden indirdi. Mahalle sakinlerinin mama vermek istediği kediler, kaçarak uzaklaştı.
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