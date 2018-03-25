Balkonda oturanlara tüfekle saldırı: 2 yaralı

Alanya’da 2 kişi evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. A.Ç. ve M. Ö., yaşadıkları evin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi çeşitli yerinden yaralarken, saldırganlar ise olay yerinde kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Hafif yaralandıkları öğrenilen A.Ç. ve M. Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından saldırgan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.