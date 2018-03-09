Balkonda sigara içerken av tüfeğiyle vuruldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Niyazi Erken (36) balkonda sigara içerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.

Dindarlı Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, balkonda sigara içen Niyazi Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erken, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.