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Balkondan atlayan genç kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Esra D.

Balkondan atlayan genç kız öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),(DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Esra D. (21), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Aşağıhisar Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Esra D., dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atladı. Ağır yaralanan Esra D. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Esra D., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hastaneye gelen genç kızın ailesi ve yakınları, ölüm haberini alınca gözyaşı döktü. Genç kızın babası Yılmaz D. güçlükle sakinleştirildi. Esra D.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balkondan atlayan genç kız öldüBalkondan atlayan genç kız öldü

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