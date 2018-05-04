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Balkondan düşen bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 1,5 yaşındaki İslam Tuncer, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen bebek öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 1,5 yaşındaki İslam Tuncer, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşleriyle birlikte evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki İslam, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Evde olan ve balkondaki diğer çocuklarının çığlıklarına koşan anne, oğlunun balkondan düştüğünü gördü. Çevredekiler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan bebek 112 Acil ekibi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İslam Tuncer'in cenazesi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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