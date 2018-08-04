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Balkondan düşen çocuk, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki Aydın Türkmen, yaşamını yitirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki Aydın Türkmen, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarına Güller Pınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Tirize- Mustafa Türkmen çiftinin oğlu Aydın Türkmen, iddiaya göre açık kapıdan balkona çıktı. Balkon demirine tırmanan Aydın, dengesini kaybederek bahçeye düştü. Çocuklarının düştüğünü gören çift, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye götürülen Aydın Türkmen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Türkmen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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