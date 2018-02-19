Balkondan düşen genç kız yaşam savaşını kaybetti

Batman’da 4 gün önce evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 4 gün önce, Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Damla Çelebi hava almaya çıktığı balkonda dengesini kaybeden sert zemine düştü. Ağır yaralanan Çelebi, Batman Bölge Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencisi olan Çelebi, burada 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Çelebi’nin cenazesi, gözyaşları arasında Asri Mezarlığında toprağa verildi.
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