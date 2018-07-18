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Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

BURSA'da iddiaya göre bonzai içtikten sonra hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybedip alt katın balkonuna düşerek ağır yaralanan İhsan Dinçer (22), 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da iddiaya göre bonzai içtikten sonra hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybedip alt katın balkonuna düşerek ağır yaralanan İhsan Dinçer (22), 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Dinçer, iddiaya göre, evde yalnız başınayken iddiaya göre bonzai içti. Bir süre sonra hava almak için balkona çıkan Dinçer, dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Balkon demirlerine çarpan ve kafası çamaşır ipine dolanan genç, komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı genç, doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dinçer, 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Dinçer, dün Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybettiBalkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti

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