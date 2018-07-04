Balkondan düşen kadın öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, gece sıcaktan bunalınca hava almak için 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkan 7 çocuk annesi Hatun Polat (72), dengesini kaybedip, düştü. Polat, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde yaşayan Hatun Polat, dün gece sıcaktan bunalıp, balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden Polat, 2'nci kattan düştü. Durumu fark edeh çocukları hemen 112'ye haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Polat'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Hatun Polat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

