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Balkondan düşen kadını tente kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, evinin balkonundan düşen kadını balkonun altında bulunan tente kurtardı.

Balkondan düşen kadını tente kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, evinin balkonundan düşen kadını balkonun altında bulunan tente kurtardı. Tentede duran kadını itfaiye ekibi, indirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu Lava Jana, bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Lava Java, balkonun altında bulunan tentenin üzerine düşünce kenarına tutunarak, beton zemine düşmekten kurtuldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, tentede takılı kalan kadını kurtardı. Kurtarılan kadın 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, kontrolden geçtikten sonra taburcu edildi.
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Balkondan düşen kadını tente kurtardıBalkondan düşen kadını tente kurtardıBalkondan düşen kadını tente kurtardıBalkondan düşen kadını tente kurtardı

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