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Balkondan düşen turizmcinin ölüm anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak'taki Erguvan Konutları A Blok'ta meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu'dan iki gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu'nu oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Kenaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. DÜŞME ANI KAMERADA Olayla ilgili araştırma başlatan polis, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanın birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu'nun beton zemine düşme anı ortaya çıktı. Görüntülerde, Kenaroğlu'nun ayağında ayakkabının olmadığı, sadece çorabının olduğu anlaşıldı.

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