Balkondan düşen üniversiteli Buse, hayatını kaybetti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde ev arkadaşlarıyla alkol alan Buse Erdoğan (22), hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü.
Olay, dün gece Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Buse Erdoğan, kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla iddiaya göre alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan Erdoğan, dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri genç kızın yerde kanlar içerisinde yattığını görünce, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Erdoğan'ın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Buse Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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