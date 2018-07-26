Balkondan düşerek ağır yaralanan Azem, kurtarılamadı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yaklaşık 1 ay önce, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Azem Akagündüz (4), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 29 Haziran'da Karaköprü'de bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Azem Akagündüz, evlerinin balkonunda oynarken dengesini yitirerek beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Azem, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadıi. Azem Akagündüz'ün cenazesi otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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