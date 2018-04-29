HABER

Balkondan eve girdi iki kadına dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren şahıs, aşkına karşılık vermediğini öne sürdüğü kadını uyurken tüfekle vurarak öldürürken, kızını da ağır yaraladı.

Balkondan eve girdi iki kadına dehşeti yaşattı

Olay, saat 03.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa K. (55), aşkına karşılık vermediğini ileri sürdüğü 55 yaşındaki Vicdan Övetçi'nin yaşadığı binaya merdiven dayayarak balkondan eve girdi. Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye (37) birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kadının göğüslerinin sağ kısmından vurulduklarını belirledi. Anne-kız, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk annesi Vicdan Özetçi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, durumu ağır olan kızı Hülya Özetçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin 2 ay önce buradan ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği öğrenildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına bir süre önce şikayette bulunduğu da öğrenildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mustafa K.'nın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı tehdit içerikli yorumlar dikkat çekti.

paylasim1

Polis, Mustafa K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

paylasim2

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir cinayet aşk

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç son! Kötü haber geldi

Korkunç son! Kötü haber geldi

Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?

Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.