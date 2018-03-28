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Balkondan evlere girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'da balkondan evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, polis tarafından yakalandı.

Balkondan evlere girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da balkondan evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'da balkondan girdiği 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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