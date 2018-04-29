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Balkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren Mustafa K. (55), aşkına karşılık vermediğini ileri sürdüğü Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldürdü, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaraladı.

Balkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren Mustafa K. (55), aşkına karşılık vermediğini ileri sürdüğü Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldürdü, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaraladı. Polis, kaçan Mustafa K.'yi arıyor.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki dört katlı binada meydana geldi. Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyayan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.
Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
AŞKINA KARŞILIK VERMEDİĞİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayette bulunduğu ifade edildi.
Polis ekiplerinin Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Balkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladıBalkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladıBalkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladıBalkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladı

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