HABER

Balkondan intihar edeceği sanıldı, polis çağrılınca eve girdi

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 04:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak, bağıran ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K.'nin (39) intihar edeceği sanıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini görünce M.K., eve girdi.

Olay, akşam saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K., evinin balkonuna çıkarak, bağırmaya başladı. Kendisini tanıyan mahalle sakinleri, M.K.'nin intihar edeceğini sanarak, polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören M.K., balkondan eve girdi. Ekipler, M.K. hakkında bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.