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Balkondan tırmanıp hırsızlık yapan genç yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Samsun’da ’balkonculuk’ yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun’da 4 ayrı evden balkona tırmanarak içeri girip hırsızlık yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Balkondan tırmanıp hırsızlık yapan genç yakalandı

Samsun’da ’balkonculuk’ yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’da 4 ayrı evden balkona tırmanarak içeri girip hırsızlık yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.A., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan A.A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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