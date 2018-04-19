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Balon kavgasına 14 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, pazar yerinde çıkan kavgada, aynı işi yaptığı baloncu Mehmet Şeref Keskin'i (43) bıçakla ağır yaralayan Durak Sarısakaloğlu (52), 14 yıl hapse mahkûm edildi.

Balon kavgasına 14 yıl hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, pazar yerinde çıkan kavgada, aynı işi yaptığı baloncu Mehmet Şeref Keskin'i (43) bıçakla ağır yaralayan Durak Sarısakaloğlu (52), 14 yıl hapse mahkûm edildi.
Olay, geçen yıl 23 Kasım'da Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. 13 yıldır pazarda balon satan Durak Sarısakaloğlu, kendisiyle aynı işi yapan Mehmet Şeref Keskin'in pazara gelmesinden rahatsız oldu. Keskin'in pazardan ayrılmasını isteyen Sarısakaloğlu, iddiaya göre "Git buradan yoksa senin kelleni alırım" diye tehdit etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcıların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Kısa süre sonra bir müşterinin Mehmet Şeref Keskin'den 5 liraya balon almasına sinirlenen Durak Sarısakaloğlu, üzerinde taşıdığı bıçakla Keskin'e yeniden saldırdı. Çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Şeref Keskin, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Keskin'in boynundan aşağısı felç oldu.
Olaydan sonra tutuklanan Durak Sarısakaloğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mehmet Şeref Keskin'in eşi Ümmü Keskin, ağabeyi Rasim Keskin ile tutuklu sanık Durak Sarısakaloğlu ve taraf avukatları katıldı. Ümmü Keskin, eşinin boynundan aşağısının felç olduğunu belirterek, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Son sözü sorulan Durak Sarısakaloğlu ise pişman olduğunu söyledi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın ömür boyu hapsine karar verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 14 yıla düşürdü.

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Balon kavgasına 14 yıl hapis cezasıBalon kavgasına 14 yıl hapis cezasıBalon kavgasına 14 yıl hapis cezası

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