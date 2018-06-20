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Baltalı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa)- BURSA’nın İznik ilçesinde Nefize Akçaalan (60), aynı mahallede yaşayan Kadir K.'nin (70) baltalı saldırısında başından yaralandı.

Baltalı saldırıda yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa)- BURSA’nın İznik ilçesinde Nefize Akçaalan (60), aynı mahallede yaşayan Kadir K.'nin (70) baltalı saldırısında başından yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde İznik ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir K., elinde baltayla aynı mahallede oturan Nefize Akçaalan’ın evine girdi. Burada, henüz belirlenemeyen nedenle Akçaalan’ın başına baltayla vuran Kadir K., evden çıkıp uzaklaştı. Akçaalan'ın çığlıkları üzerine yardıma koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nefize Akçaalan, ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edildi.
Polis, Kadir K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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