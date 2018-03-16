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Baltayla öldürülen yaşlı kadının oğlu, gelini ve torunu Adliye'ye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Felahiye İlçesinde 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleri ile öldürülen 82 yaşındaki Pembe Boraze'nin cinayet şüphelileri oldukları gerekçesiyle oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Kayseri'nin Felahiye İlçesinde 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleri ile öldürülen 82 yaşındaki Pembe Boraze'nin cinayet şüphelileri oldukları gerekçesiyle oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Olayla ilgili yurt dışına giden diğer torunu hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

KESİK BAŞ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Cinayet Büro ekipleri faili meçhul cinayet dosyaları arasında yer alan ve 28 Nisan 2012 yılında Felahiye ilçesi Kayapınar mahallesinde işlenen Kesik baş cinayetini yeniden ele alarak olayın gerçek faillerine ulaştı.

12 BALTA, 6 BIÇAK DARBESİ

2012 yılında işlenen ve kendi savunamayacak durumda olan Pembe Boraze, iddiaya göre evine gelen kişiler tarafından ensesine vurulan 12 balta, 6 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Televizyon programlarına konu olan cinayetle ilgili Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kasım 2017 yılından itibaren ele aldığı cinayeti çözdü. Yaşlı kadının cinayetiyle ilgili 6 ayda içinde 82 kişinin ifadesine başvuruldu. Cinayetle ilgili Pembe Boraze'nin torunu Fadime (24), gelini Songül (56) ve oğlu Faruk Boraze(55) Jandarma'nın yaptığı operasyonla yaşlı kadının evine 50 metre uzaklıktaki evlerinde gözaltına alındı. Cinayetle ilgili 2 yıl önce evlendiği için yurt dışından bulunan diğer torunu Rukiye K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

CİNAYETİN NEDENİ İFTİRA MI

Yaşlı kadının öldürülme nedeninin ise torunlarına iftira attığı ve bundan dolayı çıkan kavga olduğu ifade edildi. Kendilerine iftira atıldığını halalarının evinde duyan Fadime ve Rukiye kardeşlerin babaannelerinin evine giderek mutfak çekmecesinden aldıkları 2 bıçak ve kanepe arkasından bulunan balta ile canice öldürüldüğü iddia edildi. Yaşanan olayla ilgili cinayetin işlenmesinde yardım ettiği iddiasıyla öldürülen Pembe Boraze'nin gelini ve oğlu da şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

3 gün süren sorgularının ardından babaannesini öldürdüğü iddiasıyla Fadime, gelini Songül ve oğlu Faruk Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet şüphelileri kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Kesik baş cinayetinin diğer faali olan ve halen yurt dışından bulunan Rukiye K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Yaşlı kadını 18 balta ve bıçak darbesiyle öldürülen cinayet zanlıları adliyeye gönderildi.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞLAR

6 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili adliyeye gönderilen 3 kişi ve hakkında arama çıkarılan 1 kişinin televizyon kanalına çıkarak cinayet hakkında açıklamalarda bulunduğu ve olay hakkında görüş bildirdiği ifade edildi.

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