Balyalı öğrencilerin polis ziyareti

Balıkesir’in Balya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolaysıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Kürcen ve Matematik Öğretmeni Burcu Özgülen eşliğindeki öğrencileri makamında kabul eden ilçe Emniyet Amiri Samet Polat, ikramlarda bulundu ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Emniyet Amiri Polat, emniyet teşkilatının kuruluşunun 173. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Polis teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için var olduğunu aktaran Polat,"Daha huzurlu güvenli bir Balya için çalışmalarımız devam ediyor. Siz çocuklar yataklarınızda daha rahat uyusunlar diye biz burada çalışıyoruz. Ziyaretinizden çok memnun oldum. Her zaman bekleriz " dedi. Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen de, Emniyet Amiri Samet Polat ve polisleri tebrik etti. Müdür Kürcen,”Bu kapsamda ülkemizin birliği ve bütünlüğü konusunda günün 24 saati çalışan emniyet teşkilatımıza her zaman destek olacağız. Bunu da üzerimize düşen bir görev olarak görüyorum" dedi.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum