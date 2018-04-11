Balyalı öğrencilerin polis ziyareti

Balıkesir’in Balya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolaysıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Kürcen ve Matematik Öğretmeni Burcu Özgülen eşliğindeki öğrencileri makamında kabul eden ilçe Emniyet Amiri Samet Polat, ikramlarda bulundu ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Emniyet Amiri Polat, emniyet teşkilatının kuruluşunun 173. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Polis teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için var olduğunu aktaran Polat,"Daha huzurlu güvenli bir Balya için çalışmalarımız devam ediyor. Siz çocuklar yataklarınızda daha rahat uyusunlar diye biz burada çalışıyoruz. Ziyaretinizden çok memnun oldum. Her zaman bekleriz " dedi. Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen de, Emniyet Amiri Samet Polat ve polisleri tebrik etti. Müdür Kürcen,”Bu kapsamda ülkemizin birliği ve bütünlüğü konusunda günün 24 saati çalışan emniyet teşkilatımıza her zaman destek olacağız. Bunu da üzerimize düşen bir görev olarak görüyorum" dedi.