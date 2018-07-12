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Balyoz hakimi Ömer Diken'e tahliye (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

İTİRAZ ÜZERİNE TEKRAR TUTUKLANDI FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, tahliye edilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etti.

İTİRAZ ÜZERİNE TEKRAR TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, tahliye edilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etti. İtirazı değerlendiren 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12/07/2018 tarihinde yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir.
İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştır.
Sanık Ömer Diken'in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı"

İZMİR, (DHA)

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