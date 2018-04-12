Balyoz Planı davasının hakiminin yargılandığı davada savcı tanıklık yaptı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'Balyoz Darbe Planı Davası' hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak ifade veren ve başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu bulunan 'Balyoz Darbe Planı Davası' savcısı, o dönemde FETÖ'yle irtibatlı olduğunu, ancak terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, polisin geçen 19 Temmuz'da düzenlediği operasyonda Balyoz Davası hakimi Ömer Diken gözaltına alınıp, tutuklandı. Tutuklu sanık Diken hakkında 'Silahlı terör üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Diken ve Balyoz Planı davasında ceza alan ve daha sonra beraat eden bazı emekli askerler katıldı.

'ÖMER DİKEN, SEÇİLMİŞ BİR FETÖ ELEMANI OLARAK HAKİMLİK YAPTI'

Davaya katılma talebinde bulunan emekli Tümamiral Hasan Hoşgit, Balyoz Planı davasında haksız yere yargılandığını belirterek, "Ömer Diken'in, seçilmiş bir FETÖ elemanı olarak hakimlik yaptığı davada, kendisine haksız yere yargılandığımı söyledim. Beni dinlemedi bile. Bu davada 40 ayım çalındı. Bu davayla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin, en gözde subayları, generalleri devre dışı bırakılarak ordudan uzaklaştırıldı. Bunların yerine ise FETÖ’cüler yerleştirildi. Dava yüzünden mağdur oldum. Davaya müdahil olmak istiyorum" dedi.

'HAYATIMDAN 3 YIL ÇALINDI'

Emekli Tuğgeneral Fahri Can Yıldırım da dava sırasında üzerine atılı suçlamaları delilleriyle birlikte çürüttüğü, buna rağmen hapis yattığını ifade ederek, "Ömer Diken beni mahkemede örgüt adına toplantı yapmakla suçladı. Suçladığı yer ve tarihte yurtdışında olduğumu kanıtlamama rağmen 16 yıl hapis cezası aldım. Üç yıl hapis yattım. Hayatımdan 3 yıl çalındı. Davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Duruşma savcısı ise Ömer Diken’in Balyoz Planı davasında verdiği kararlardan değil, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığını gerekçe göstererek, davaya müdahil olmak isteyen kişilerin taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savcının isteğini yerinde bularak talepleri reddetti.

'SANIKLARDAN ÇOK SAYIDA ŞİKAYET MEKTUBU GELDİ'

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmada tanık olarak ifade verdi. Adalet Bakanlığı tarafından 2014 yılında 17/25 Aralık sonrası yapılan araştırmada FETÖ’yle adı geçen kişiler arasında Ömer Diken’in de bulunduğunu söyleyen Okur, "HSYK’da olduğum dönemde Ömer Diken, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Kendisi için daire başkanının referansı da vardı. Daha sonra Balyoz davası yargılamaları başladı. Bu davada Ömer Diken’in usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sanık olan kişilerden çok sayıda şikayet mektubu geldi. Gölbaşı’nda düzenlenen meslek eğitimi seminerinde kendisine bu şikayetleri ilettim. Kendisine uyarılarda bulundum. Bu davada bir kişi bile mağdur olursa büyük yargılamada Allah huzurunda kendisi aleyhinde tanıklık yapacağımı söyledim. Adalet Bakanlığı tarafından 2014 yılında 17/25 Aralık sonrası yapılan araştırmada FETÖ’yle adı geçen kişiler arasında adını duydum. Daha sonrada başkanlık görevinden alındı" dedi.

BALYOZ SAVCISI, FETÖ’YLE İRTİBATLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Balyoz Planı davasında Ömer Diken’le birlikte çalışan ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan savcı Hüseyin Kaplan da SEGBİS ile duruşmaya katıldı, tanık olarak dinlendi. FETÖ’yle irtibatlı olduğunu söyleyen Kaplan, "Balyoz Planı davasında duruşma savcısı olarak görev yaptım. Ömer Diken İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’nı görevinden alınana kadar birlikte görev yaptık. Ben hayatla barışık bir insanım. Daha önce verdiğim ifadelerde cemaatle irtibatlı olduğumu kabul ettim. Kendimle barışık bir insan olduğum için kabul ettim. Ancak terör örgütü üyesi değilim. İtirafçı da değilim. Ömer Diken FETÖ’cü desem itirafçı olacağım. Zaten itirafçı olsaydım şu an burada olmazdım. Kendisiyle hiçbir toplantı gerçekleştirmedik. Balyoz davası dosya üzerinden yapılan bir yargılamaydı. Yargılamada FETÖ’nün etkisi yoktu. Ömer Diken iyi bir hakimdir. FETÖ’cü olduğuna dair bilgim yoktur. Ancak olmadığına dair bilgim vardır" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine "FETÖ’cü olmadığına dair nasıl bilgin var" diye sordu. Bunun üzerine Kaplan, "FETÖ’cü olsaydı bana söylerlerdi" yanıtı verdi.

'İNTİKAM DUYGUSUYLA HAREKET EDİLİYOR'

Duruşmada söz alan sanık Ömer Diken ise, Balyoz Planı davasında yargılanan kişilerin intikam almak amacıyla kendisine ceza verilmesini sağlamaya çalıştıklarını iddia ederek, "Geçen duruşmada verilen arada mahkeme salonunda fotoğrafım çekilmiş. 'Mahkemede kimsenin yüzüne bakamadı' şeklinde haber yapılmış. Benim kimsenin yüzüne bakamayacak durumum yoktur. Hakkımda intikam duygusuyla haberler yapılıyor. Duruşmada savcıya 'çak' işareti yapmışım. Bu iddialar akla ve mantığa aykırıdır" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ömer Diken'in cep telefonunun HTS kayıtlarının istenmesine, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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