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Balyozda Kumpas Davası'nda Dursun Çiçek ve 5 eski asker müdahil oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi.

Balyozda Kumpas Davası'nda Dursun Çiçek ve 5 eski asker müdahil oldu

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, suçtan zarar gördüklerini belirten CHP Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek, emekli Albay Suat Aytın, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli albay Hüseyin Hançer ve emekli Tuğgeneral İzzet Ocak'ın müdahillik talepleri kabul edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Bu davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin ise duruşmaya katılmadı. Üç gün boyunca devam eden duruşmada, Mehmet Baransu savunmasını yaptı. Daha sonra davayı izleyen Dursun Çiçek, Suat Aytın, Ahmet Feyyaz Öğütçü ve Hüseyin Hançer ise söz alarak davaya müşteki olmak istediklerini belirttiler.

"HABERLERİYLE KAMUOYU OLUŞTURDU"
Suat Aytın, "Balyoz davasıyla iligi olarak 4 yıla yakın Silivri'de tutuklu kaldım. 34 yıl bu ülkenin üniformasını taşıdım. Bizim aile hayatımızı ve şahsımızı zedelediği gibi Türkiye Cumhuriyeti bekasını da etkilemiştir. Haberleri ve yazılarıyla hapis yattım, bunlarla kamuoyu oluşturdu. Zarar gördüm, müdahilliğime karar verilsin" dedi.

"HER TÜRK VATANDAŞI DAVAYA MÜDAHİL OLABİLİR"
Ahmet Feyyaz Öğütçü ise "Baransu koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne balyoz indirilmiştir. Yönetim kadroları tasfiye edilmiştir. Her Türk vatandaşı bu davaya müdahil olabilir, çünkü güvenlik zedelenmiştir" diye konuştu.

"ADİL YARGILAMANIN SAĞLANMASI İÇİN MÜDAHİL OLMAK İSTİYORUM"
Müşteki Dursun Çiçek, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adil yargılanmanın sağlanması için, bu davaya müdahil olmak istiyorum" dedi. Davaya daha önce müdahilliği kabul edilen Kadir Sağdıç da söz alarak "Kafes, Poyrazköy ve Balyoz iddianamelerinde Baransu ve Taraf Gazetesi'nin algı operasyonları sonrasında zarar görmüş biriyim" dedi. Hüseyin Hançer de müdahil olmak istedi. İzzet Ocak adına ise avukatı müdahillik talebinde bulundu.

MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
Mahkeme heyeti, müşteki olmayı talep eden Dursun Çiçek, Suat Aytın, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Hüseyin Hançer ve İzzet Ocak'ın suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle müdahillik taleplerini kabul etti. Tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, savunmasına devam etmesi için süre verdi. Duruşma, 7-8-9 Ağustos tarihine bırakıldı.
(FOTOĞRAF)

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