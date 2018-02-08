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Balyoz’da Kumpas soruşturmasında 5 eski polis hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4’ü yakalandı.Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli polis hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılıkça, Balyoz davası operasyonlarının gerçekleştiği Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 büro amirliğinde görev yapan ve FETÖ/PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4’ü yakalandı.
Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıkça, Balyoz davası operasyonlarının gerçekleştiği Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 büro amirliğinde görev yapan ve FETÖ/PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Verilen İstanbul, Yozgat, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın ve Mehmet Özdemir gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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