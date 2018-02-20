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Balyoz’da Kumpas soruşturmasında 5 eski polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:32 | Son Güncelleme

Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin 5 emniyet görevlisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan dönemin 5 emniyet görevlisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Burada savcılıkça sorgulanan şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi İstanbul 2.

Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin 5 emniyet görevlisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan dönemin 5 emniyet görevlisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Burada savcılıkça sorgulanan şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 5 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle almak, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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