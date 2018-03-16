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"Balyozlu" hırsızlık çetesi ikinci dalga operasyonla tamamen çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da balyozlu hırsızlık çetesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da balyozlu hırsızlık çetesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Daha önce tutuklanan 9 kişi ile birlikte 18 kişilik şebeke tamamen çökertilmiş oldu. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yaklaşık 2 milyon TL'si ziynet eşyasından olmak üzere 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunlarında harcayarak bitirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde Güngören'de bir işyerine girilerek içerde bulunan kasadaki yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve paranın çalınması üzerine soruşturma açılmıştı. Yaklaşık 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan birinci dalga operasyonda olaylara karıştıkları tespit edilen 9 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 9 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü operasyonda balyozla camları kırarak işyerlerine giren şebeke elemanlarının firari üyeleri 9 kişi geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polisin baskın yaptığı evlerde aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar ziynet eşyası, uyuşturucu maddeler, kar maskeleri, demir kesme makasları ele geçirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin özellikle telefon bayilerini kendilerine hedef seçtikleri, balyozla camlarını kırarak içeri girdikten sonra içerde bulunan para ve elektronik eşyaları çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda bir arkadaşlarını omuzluyarak binaya girmesini sağladıkları, daha sonra bu kişinin sarkıttığı iple binalara tırmandıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunlarında harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis şüphelilerden ikisinin ise büyük soygunlardan sonra düğün salonu tutarak evlendiğini tespit etti.

5 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin hırsızlık yaptıkları 36 işyerinden toplam 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Liderliğini Ö.S. ve H.D.'nin yaptığı daha önceden hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni tutuklamalarla 18 şebeke üyesi cezaevine girmiş oldu.

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