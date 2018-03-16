"Balyozlu" hırsızlık çetesi ikinci dalga operasyonla tamamen çökertildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da balyozlu hırsızlık çetesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Daha önce tutuklanan 9 kişi ile birlikte 18 kişilik şebeke tamamen çökertilmiş oldu. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yaklaşık 2 milyon TL'si ziynet eşyasından olmak üzere 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunlarında harcayarak bitirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde Güngören'de bir işyerine girilerek içerde bulunan kasadaki yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve paranın çalınması üzerine soruşturma açılmıştı. Yaklaşık 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan birinci dalga operasyonda olaylara karıştıkları tespit edilen 9 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 9 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü operasyonda balyozla camları kırarak işyerlerine giren şebeke elemanlarının firari üyeleri 9 kişi geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polisin baskın yaptığı evlerde aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar ziynet eşyası, uyuşturucu maddeler, kar maskeleri, demir kesme makasları ele geçirildi.