Balyozlu hırsızlık çetesi kamerada

İstanbul’da 36 adresten 5 Milyon TL değerinde hırsızlık yapan 11 kişilik çete çökertildi. Çete üyelerinin balyozla kapıları kırarak yaptıkları hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören’de bir tekstil firmasında meydana gelen hırsızlık olayının ardından ekipler harekete geçti. Tekstil firmasından 2 buçuk milyon lira ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışan hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit ederek çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir hırsızlık çetesi takibe alındı. 3 aylık takip sonucunda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarını genişleten ekipler çete üyesi olduğunu tespit ettikleri 11 şüpheliyi takibe alarak operasyon için uygun zamanı bekledi. 7 Mart günü harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 14 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çete lideri H.D ve Ö.S olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, hırsızlık olaylarında kullanılan balyozlar, bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin keşif yaparak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin İstanbul genelinde 36 ayrı adresten 5 Milyon TL değerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.