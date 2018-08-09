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Bandırma Devlet Hastanesi ek binası inşaatında yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA )-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bandırma Devlet Hastanesi ek binası inşaatında yangın paniği

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA )-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek binasında, dış cephesinde bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin tutuşması sonucunda yangın çıktı. Bu sırada inşaatta çalışan işçiler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bandırma Devlet Hastanesi ek binası inşaatında yangın paniği

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