Bandırma'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram bonzai, 5 tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

İstanbul’dan Bandırma’ya uyuşturucu getirilip satıldığını belirleyen polis, şüphelileri fiziki takibe aldı. Şüphelilerin Bandırma’da kiralık araç kullandığı ve sık sık bu araçları ve kaldıkları evleri değiştirdikleri belirlendi. Fiziki takip ve toplanan bilgilerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, şüphelilerin son kullandıkları 17 Eylül Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu evde poşetler ve gofret kutusu içinde 1 kilo 76 gram bonzai, 5 tabanca ve 37 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu rakamın son 1 yıl içinde Bandırma’da bir defada ele geçirilen en büyük miktar bonzai olduğu bildirildi. Operasyonda gözaltına alınarak ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen B.K. (26), A.İ. (25), A.Z. (26) ve S.T. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

