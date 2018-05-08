HABER

Bandırma'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram bonzai, 5 tabanca ve  37 tabanca mermisi ele geçirildi.

Bandırma'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram bonzai, 5 tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
İstanbul’dan Bandırma’ya uyuşturucu getirilip satıldığını belirleyen polis, şüphelileri fiziki takibe aldı. Şüphelilerin Bandırma’da kiralık araç kullandığı ve sık sık bu araçları ve kaldıkları evleri değiştirdikleri belirlendi. Fiziki takip ve toplanan bilgilerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, şüphelilerin son kullandıkları 17 Eylül Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu evde poşetler ve gofret kutusu içinde 1 kilo 76 gram bonzai, 5 tabanca ve 37 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu rakamın son 1 yıl içinde Bandırma’da bir defada ele geçirilen en büyük miktar bonzai olduğu bildirildi. Operasyonda gözaltına alınarak ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen B.K. (26), A.İ. (25), A.Z. (26) ve S.T. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!
Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.