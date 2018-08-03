Bandırma'da gemiye yükleme yapan vinç yandı (2)

YENİ VİNCİ DEVREYE SOKACAĞIZ
Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, limanda gece yükleme sırasında çıkan vinç yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Ersoy, yangının liman konteyner rıhtımında yanaşık bulunan Med Samsun adlı konteyner gemisine konteyner yüklenmesi sırasında çıktığını belirterek şunları söyledi:
"100 tonluk vincin gece saat 01.30 sıralarında makine dairesi dizel motor elektrik panosunda yangın çıktı. Vincin makine dairesi yandı. Olaya hemen liman personeli, liman römorkörü ve şehir itfaiyesi ile müdahale edilerek, 1-1,5 saat içerisinde yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ile yaralanma olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni sigorta eksperleri ve itfaiyenin incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Limanın işleyişinde herhangi bir aksaklık söz konusu değil. Yeni aldığımız 100 tonluk liman vincini devreye sokacağız."
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