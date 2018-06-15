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Bandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 01:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu Kamuran Günaydın (47) öldü, 4 kişi yaralandı.

Bandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu Kamuran Günaydın (47) öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma- Çanakkale karayolu Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yol ayrımından ana yola çıkmak isteyen Yalçın Sunkan yönetimindeki 06 GA 1970
plakalı otomobil, ana yolda seyir halinde bulunan Kadir Kula yönetimindeki 10 TZ 958 plakalı
otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda sıkışan yaralılar
İtfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada, 10 TZ 958 plakalı araçta bulunan Kamuran Günaydın (47) yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralıBandırma’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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