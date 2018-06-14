Bandırma'da motosiklet tankere çarptı: 1 ölü

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA, (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, motosikleti ile kimyevi madde yüklü tankere çarpan Sait Karatay (54), yaşamını yitirdi. Karatay'ın ilçede simit sattığı öğrenildi.

Kaza, Bandırma ilçesinin Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Sait Karatay, bugün yeni satın aldığı elektrikli motosiklet ile Çanakkale yönüne giden Sergen E. (25) yönetimindeki 10 NM 210 plakalı kimyevi madde yüklü tankere çarptı. Kafasında kaskı olduğu öğrenilen Sait Karatay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından tekrar trafiğe açıldı. Karatay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Sait Karatay'ın Bandırma'da eşi ve bir çocuğunun geçimini sağlamak için simit sattığı öğrenildi.

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