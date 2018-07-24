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Bandırma'da sağanak su baskınlarına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bandırma'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 25 kilogram yağış düşen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan Mehmet Akif Ersoy Caddesi, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Cadde, belediye ekiplerinin tahliye çalışmasından sonra araç trafiğine açıldı. Cadde üzerindeki konutların zemin katları ile İsmet İnönü Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi. Sular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi. Vatandaşlar temizlik çalışması yaptı.

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Bandırma'da sağanak su baskınlarına neden olduBandırma'da sağanak su baskınlarına neden olduBandırma'da sağanak su baskınlarına neden olduBandırma'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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