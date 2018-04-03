Bandırma’da tarihi eser kaçakçılığı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin yürüttüğü tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında bir kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 62 parça metal ve taş objeler ele geçirildi.
Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince projeli çalışma olarak yürütülmekte olan Tarihi Eser Kaçakçılığı soruşturması kapsamında, şüpheli E.Ş. adlı şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda Tarihi Eser olduğu değerlendirilen 62 parça metal ve taş objeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli E.Ş.adlı şahsın Adli Makamlara sevk edileceği öğrenildi.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Bilim insanları uyardı: Evren aniden yok olabilir
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum