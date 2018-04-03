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Bandırma’da tarihi eser kaçakçılığı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin yürüttüğü tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında bir kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 62 parça metal ve taş objeler ele geçirildi.Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince projeli çalışma olarak yürütülmekte olan Tarihi Eser Kaçakçılığı soruşturması kapsamında, şüpheli E.Ş.

Bandırma’da tarihi eser kaçakçılığı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin yürüttüğü tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında bir kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 62 parça metal ve taş objeler ele geçirildi.
Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince projeli çalışma olarak yürütülmekte olan Tarihi Eser Kaçakçılığı soruşturması kapsamında, şüpheli E.Ş. adlı şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda Tarihi Eser olduğu değerlendirilen 62 parça metal ve taş objeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli E.Ş.adlı şahsın Adli Makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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