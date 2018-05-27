Bandırma'da yağışlar can aldı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde zeytin bahçesini sulamak için evden çıkan ve yağışlar nedeniyle suları yükselen dereye düşen 72 yaşındaki İsmail Çelik'in boğularak yaşamını yitirdi.
Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde oturan ve geçimini zeytincilikle kazanan İsmail Çelik bugün saat 11.000 sıralarında, zeytin ağaçlarına bakıp, sulamak üzere evine 5 kilometre uzaklıktaki bahçeye gitmek üzere evden ayrıldı. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle suları yükselen Sofu Deresi'ne düşen Çelik, boğularak can verdi. Evli ve 3 çocuk babası İsmail Çelik'in cesedi evinin 800 metre uzağındaki sahil kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İsmail Çelik'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldı
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