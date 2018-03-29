Bando Okullar Komutanlığındaki darbe davasında 1’i ağırlaştırılmış 8 müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Bando Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 14 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, eski Okul Komutanı Halil Birer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 7 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları alındı. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık eski Okul Komutanı Halil Birer’in “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar Erhan Dokur, Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk’un da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, ayrıca, sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, Murat Karakuş ve Ali İhsan Sayar’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.