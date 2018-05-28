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Bangladeş Afyonkarahisar fahri konsolosu, kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

BANGLADEŞ Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Kazım Özer (54), Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Bangladeş Afyonkarahisar fahri konsolosu, kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BANGLADEŞ Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Kazım Özer (54), Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Bursa’dan Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan Bangladeş Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Kazım Özer yönetimindeki 03 EC 009 plakalı otomobil, Yenice köprülü kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücününün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yağmur suyu kanalına çarpıp tarlaya uçtu. Kazada Kazım Özer yaralandı. Yaralı Özer, haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bangladeş Afyonkarahisar fahri konsolosu, kazada yaralandıBangladeş Afyonkarahisar fahri konsolosu, kazada yaralandıBangladeş Afyonkarahisar fahri konsolosu, kazada yaralandı

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